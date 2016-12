Usa, allerta per viaggi in Libano

Il dipartimento di Stato americano ha diffuso un'allerta per i cittadini invitandoli ad evitare viaggi in Libano per "motivi di sicurezza". Dal dipartimento sottolineano come "improvvise esplosioni di violenza possono aver luogo in qualsiasi momento nel Paese e scontri armati si sono verificati in diverse città". In una nota si ricorda anche l'attacco di novembre rivendicato dall'Isis, in cui morirono 43 persone.