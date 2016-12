Usa, allerta jihadismo per la festa del 4 luglio: sale la tensione

Un allarme che l'ex numero uno della Cia, Michael Morell, aveva definito ''serio'', "non di routine", e che diversi altri esperti hanno rilanciato nelle ultime ore. Allarme - si spiega - che riguarda non solo gli Stati Uniti ma tutti i Paesi occidentali dove nei prossimi giorni alcune cellule dormienti di terroristi o 'lupi solitari' potrebbero essere chiamati ad entrare in azione.



In America la preoccupazione dell'Fbi è chiaramente concentrata sulla data altamente simbolica dell'Indipendence Day. I vertici dell'agenzia federale hanno quindi messo in piedi ben 56 "centri di comando" per monitorare ogni tipo di minaccia che dovesse manifestarsi nei prossimi giorni. In pratica una sorta di 'mappa del terrore' per il 4 luglio: da New York a Washington, ma anche Los Angeles, San Francisco, Miami, passando per Chicago e Boston.



Sotto osservazione, oltre ai luoghi simbolo e ai palazzi governativi, ci sarebbero soprattutto i grandi centri commerciali, i luoghi in cui si svolgeranno le parate per le celebrazioni del 4 luglio, le basi militari e le sedi delle forze di polizia.



Infine, rivelano alcune fonti della Fox, sarebbe in corso in tutti gli Stati Uniti un'ondata di arresti "preventivi e temporanei" per togliere il più possibile dalle strade le persone sotto controllo o comunque ritenute potenzialmente pericolose, la gran parte simpatizzanti dell'Isis.