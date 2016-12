Usa, allerta in un campus Arkansas

Un allarme sicurezza è scattato nel campus dell'Università dell'Arkansas dopo la segnalazione di due uomini armati che si aggirerebbero in zona. I responsabili dell'ateneo hanno diramato un messaggio chiedendo agli studenti di mettersi al sicuro, anche se non è ancora confermata la veridicità delle segnalazioni e al momento non risulta che siano stati uditi colpi di arma da fuoco.