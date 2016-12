Usa, allerta attentati per 4 luglio

New York City 

Mentre negli Usa è sempre alta l'allerta terrorismo per i festeggiamenti del 4 luglio, l'"Independence Day", il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, ha chiesto la collaborazione dei cittadini. "New York - ha detto - resta in cima agli obiettivi di terroristi. Mentre celebriamo il giorno dell'indipendenza, mi appello ai newyorchesi affinché prestino attenzione a ciò che li circonda e imparino a riconoscere e riportare attività sospette".