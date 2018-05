Usa, allarme droga sintetica: 25 ragazzi ricoverati per overdose

Almeno 25 persone sono state ricoverate a New York, negli Stati Uniti, per una possibile overdose di marijuana sintetica nota come K2. Si tratta di una sostanza artificiale che si compra anche su Internet ed è molto economica: una dose costa solo cinque dollari. La nuova droga sta spopolando tra i più giovani infatti in una sola notte la polizia è intervenuta in uno stabile nel quartiere di Brooklyn dove decine di ragazzi erano in stato confusionale perché avevano assunto dosi massicce della sostanza.