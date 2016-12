Usa, allarme bomba in uffici Senato

Sono stati evacuati alcuni uffici di Capitol Hill, la sede del Congresso americano a Washington, in seguito a un allarme bomba scattato dopo una telefonata. La chiamata segnalava un pacco sospetto nei locali, secondo quanto riferiscono i media Usa. In particolare la polizia ha ordinato, in via precauzionale, che fossero sgomberati gli uffici del Senato che si trovano nel Dirksen Building. Evacuata anche la sala stampa della Casa Bianca.