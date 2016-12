Usa: allarme attentati in Malesia

E' allarme attentati a Kuala Lumpur, in Malesia. Nel mirino dei terroristi ci sono le ambasciate americana e australiana. Lo confermano fonti diplomatiche statunitensi che hanno diramato l'allerta. Si temono attacchi ad Alor street, una delle vie dello shopping per turisti e abitanti della città, che in passato "è finita nel mirino di organizzazioni terroristiche".