Usa, allagamenti in Texas: almeno sei morti e due dispersi

E' di almeno sei vittime e due dispersi, tra cui un ragazzino di 11 anni, il bilancio provvisorio degli allagamenti in Texas, negli Stati Uniti. Sulla zona le forti precipitazioni continuano da giorni e la situazione non pare migliorare. Nelle ultime ore le autorità hanno deciso di evacuare, in via precauzionale, circa 2.600 detenuti dalle carceri della regione.