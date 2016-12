Usa, albero su campeggio: 8 feriti

Un enorme pino secolare si è abbattuto sopra un campeggio estivo nel Brookside Park di Pasadena, in California. Otto bambini dai 6 agli 8 anni sono rimasti schiacciati dai rami, due di loro sono ricoverati in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto nel momento in cui i piccoli erano riuniti in attesa di essere recuperati dai propri genitori. Non è chiaro cosa ha fatto collassare l'albero, probabilmente il forte caldo delle ultime settimane.