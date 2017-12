Usa, Alabama: respinto ricorso di Roy Moore, Doug Jones è senatore

Ancora uno schiaffo per Roy Moore, il controverso candidato ultraconservatore dell'Alabama che ha perso le recenti elezioni per un seggio in Senato a Washington. Le autorità hanno ufficializzato la vittoria di Doug Jones, il primo democratico a trionfare nello Stato del sud dal 1997. Ora in Senato i repubblicani hanno solo un seggio in più rispetto ai democratici, rendendo più difficile per Trump far avanzare la sua agenda in Congresso.