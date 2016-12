Usa al voto, favoriti i repubblicani Ma Obama prepara il contrattacco

12:45 - I repubblicani marciano sicuri verso la vittoria nel voto di Midterm, che potrebbe regalare loro la maggioranza anche al Senato Usa. Ma Barack Obama si prepara alla guerra: non ha intenzione di passare gli ultimi due anni del suo mandato a metà servizio e si prepara a utilizzare i suoi poteri per dare corso alla sua agenda: via libera dunque ai decreti.

L'appuntamento con le urne dovrebbe, secondo tutte le previsioni, consegnare agli avversari del presidente la Camera, con un consolidamento della loro maggioranza, anche se il vice Joe Biden tuona: "Sono convinto che non perderemo il controllo del Senato". E lui lancia il contrattacco per una serie di interventi in tema di immigrati, per cui pensa a una specie di sanatoria per parte dei lavoratori clandestini, e di aiuti sociali, in particolare per il sostegno alle madri che lavorano.



Intanto i democratici, alla vigilia dell'appuntamento elettorale, hanno cercato, con una propaganda "porta a porta", di convincere gli indecisi, e Obama non ha smesso di chiamare tutti alle urne perché "ogni voto è essenziale". Il rischio è che dal voto esca un Congresso completamente in mano alla destra.



E si prefigura dunque un martedì nero per il presidente, mentre avanza lo scenario della "anatra zoppa". Con la conseguente "agenda della sconfitta", appunto. Ecco così che gli uomini di Obama riflettono sui decreti che potrebbero essere varati dal presidente per far avanzare il suo programma, ricorrendo il più possibile appunto ai suoi poteri esecutivi. Ma si guarda anche ai possibili compromessi con il Grand Old Party (Gop) per espandere il commercio, ridurre le tasse, costruire nuove infrastrutture. Ed evitare che il Congresso bocci tutte, o quasi, le sue iniziative.



Alcuni osservatori ritengono che, per un presidente che ha perso il sostegno popolare e non è riuscito a realizzare gran parte della sua agenda a Capitol Hill dal 2012, quando è stato rieletto, ci sono poche speranze di progressi significativi se i repubblicani otterranno il controllo dell'intero Congresso. D'altra parte, però, entrambe le parti potrebbero avere maggiori incentivi a stringere accordi, almeno nella breve finestra temporale prima dell'inizio della campagna elettorale per le presidenziali del 2016.



Obama sembra non intenda rinunciare a esercitare il suo potere esecutivo per far avanzare le politiche democratiche in tema di cambiamenti climatici, immigrazione, energia, diritti degli omosessuali e questioni economiche. "C'è ancora parecchio tempo per portare avanti la nostra agenda", ha detto il senatore democratico Bob Casey, considerato uno dei più stretti alleati di Obama in Congresso. "Sono davvero ottimista - ha aggiunto - su ciò che si può fare nei prossimi due anni". Anche per il vicepresidente, Joe Biden, le priorità dell'amministrazione Obama non cambiano, indipendentemente dal risultato del voto.