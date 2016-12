5 novembre 2014 Usa al voto, chiusi i primi seggi

Exit poll, volano i repubblicani Si teme una sconfitta per i democratici. "Ci sono molti Stati in bilico che tendono verso i repubblicani", ha ammesso il presidente americano. Obama e il suo partito rischiano di perdere il controllo del Senato per la prima volta in quasi dieci anni Tweet google 0 Invia ad un amico

01:40 - Stati Uniti al voto. Secondo gli exit poll, i repubblicani avrebbero conquistato il seggio senatoriale in Kentucky, uno degli Stati chiave per le elezioni di Midterm. Il leader del "Gop" al Senato, Mitch McConnell, sarebbe al 66% contro il 32% di Alison Lundergan Grimes. Avanti, anche se di poco, in Georgia.

Il Kentucky è il primo Stato insieme all'Indiana in cui si sono chiusi i seggi. poi toccherà alla Georgia (in cui si sfidano il repubblicano uscente David Perdue e la democratica Michelle Nunn) e al New Hampshire (con la senatrice democratica uscente Jeanne Shaeen sfidata dal repubblicano Scott Brown).



Repubblicani avanti di un punto in Georgia - Secondo gli exit poll in Georgia, stato chiave per la conquista del Senato, il repubblicano David Perdue avrebbe ottenuto il 49% dei voti contro il 48% della democratica Michelle Nunn.



In South Carolina candidati repubblicani primi - I candidati repubblicani al Senato Lindsey Graham e Tim Scott sono primi in South Carolina secondo le proiezioni di Associated Press e Cnn. Graham si avvierebbe a battere il democratico Brad Hutto, mentre Scott a sconfiggere Joyce Dickerson, divenendo ufficialmente il primo senatore nero a essere eletto per voto popolare in Senato. I seggi si sono chiusi anche in Virginia ma non è ancora possibile effettuare previsioni.



Senato, democratica Kay Hagan avanti in North Carolina - Secondo gli exit poll, la senatrice democratica uscente Kay Hagan è avanti nello Stato chiave del North Carolina, guidando col 49% lo sfidante repubblicano Thom Tillis al 46%.



Esteso orario chiusura due seggi Connecticut - Un giudice ha accolto la richiesta di estendere l'orario di apertura di due seggi ad Hartford, capitale del Connecticut, dopo la denuncia di alcune irregolarità. I seggi nella Batchelder School e la United Methodist Church rimarranno aperti fino alle 20.30 (ora locale, le 2.30 in Italia), mezz'ora in più rispetto all'orario previsto. Gli elettori non avevano avuto la possibilità di votare a causa della mancanza delle liste elettorali al momento dell'apertura dei seggi.