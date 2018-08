Usa, al via sciopero dei detenuti in tutto il Paese

Al via uno sciopero nazionale dei detenuti negli Stati Uniti. Per protestare contro le condizioni di detenzione, i prigionieri svolgeranno fino al 9 settembre sit-in pacifici, scioperi della fame, interruzioni di lavoro e boicottaggi. La protesta è stata indetta in risposta alla rivolta di aprile in un carcere di massima sicurezza del South Carolina, il Lee Correctional Institution, in cui morirono sette detenuti.