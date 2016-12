Usa: Al Qaeda e Isis non alleati

07:06 - L'Isis e Al Qaeda non stanno unendo le loro forze in Siria, anche se qualche volta hanno collaborato per motivi tattici. Lo afferma il capo dell'intelligence americana, James Clapper, in un'intervista alla Cbs. Rispondendo a chi gli chiedeva di commentare le indiscrezioni su una possibile ualleanza fra l'Isis Al Qaeda, Clapper risponde: "Non lo stiamo constatando. Ci sono stati accordi tattici sul campo di battaglia, ma sono stati occasionali".