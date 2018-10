Usa, al poligono di tiro punta la pistola contro un suo amico per scattare un selfie

Al Top Gun, poligono di Houston (Texas), due uomini stavano attendendo il proprio turno per poter sparare quando uno di loro ha avuto un’idea singolare, oltre che pericolosa: ha preso una delle armi da fuoco che erano sul banco e l’ha puntata contro il suo amico per fare un selfie. A quel punto, l’addetto alla sicurezza è intervenuto prontamente per fermarlo e fargli abbassare l’arma. Successivamente i due uomini sono stati accompagnati verso l’uscita ed è stata presa la decisione di bandirli per sempre dal centro. Molto probabilmente la pistola impugnata dall’uomo non era carica, ma il Top Gun ha delle regole molto rigide relativamente all’utilizzo delle armi: è obbligatorio puntarle sempre verso il basso. Ovviamente i due uomini erano stati messi al corrente del regolamento, e nonostante ciò hanno deciso di violarlo.