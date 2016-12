Usa, agita accendino a forma di pistola: agente spara e uccide 25enne

In Delaware, negli Usa, un agente di polizia ha ucciso un ricercato che aveva in mano un accendino a forma di pistola. L'agente stava inseguendo un pickup con al volante Raymond Hutson, 25 anni. L'auto era rubata e il giovane era ricercato per diversi furti. Il poliziotto, una volta raggiunto Hutson, gli ha intimato di gettare l'arma. Il venticinquenne ha ignorato la richiesta agitando l'accendino in direzione dell'agente, che a quel punto ha sparato.