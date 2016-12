Usa,agguato a agente: no terrorismo

Tentato omicidio ma nessuna contestazione per terrorismo: è l'accusa nei confronti di Edward Archer, il 30enne arrestato per aver sparato ad un poliziotto a Philadelphia, in Pennsylvania. L'uomo, che aveva sostenuto di aver compiuto l'attacco in nome dell'Isis, è trattenuto in custodia senza possibilità di rilascio su cauzione. Per ora, secondo le autorità, "non ci sono indicazioni che l'aggressore sia collegato ad alcuna organizzazione".