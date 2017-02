Usa, agenti in ostaggio in un carcere in Delaware: stato d'emergenza

Alcuni agenti della polizia penitenziaria sarebbero stati presi in ostaggio in un carcere di massima sicurezza a Smyrna, in Delaware, negli Stati Uniti. Lo riportano i media locali, citando il più alto responsabile delle prigioni dello Stato che parla di "situazione di emergenza". La struttura, dalla quale sarebbe stato visto uscire del fumo forse dovuto a delle fiamme, è stata messa in "lockdown", come tutte le carceri del Delaware.