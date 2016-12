Usa, agente ucciso in strada in Georgia: killer armato in fuga

Un poliziotto è stato ucciso in strada vicino ad Atalanta, in Georgia. Il poliziotto è intervenuto in un'area residenziale per rispondere a una chiamata. Sceso dall'auto di servizio, l'agente è stato colpito da colpi di arma da fuoco. L'uomo armato è fuggito e la polizia mette in guardia i residenti: è pericoloso. Le indagini sono in corso.