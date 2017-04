Usa, agente scorta vicepresidente Pence con prostituta: sospeso

Un agente del Secret Service di scorta al vicepresidente americano Mike Pence è stato sospeso dal servizio per essere stato pizzicato con una prostituta in un hotel del Maryland. Lo fende noto la Cnn citando fonti delle forze dell'ordine. L'agente al momento dei fatti non era in servizio, ma ora su di lui grava l'accusa di incitamento e sfruttamento della prostituzione.