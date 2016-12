3 aprile 2015 Usa, agente messo sotto supervisione dopo foto con Snoop Dogg: rapper è pregiudicato L'artista ha pubblicato l'immagine su Instagram con il commento "Me n my deputy dogg" ("Io e il mio vice dogg") Tweet google 0 Invia ad un amico

09:09 - Un poliziotto del Texas è stato rimproverato per aver posato per una foto con Snoop Dogg al festival South by Southwest di Austin, in quanto il rapper ha diverse condanne per possesso di droga. L'agente, Billy Spears, lavorava all'evento tenutosi a marzo quando Snoop Dogg ha chiesto di scattare una foto. L'artista ha pubblicato l'immagine su Instagram con il commento "Me n my deputy dogg" ("Io e il mio vice dogg").

Il Dipartimento di Pubblica sicurezza del Texas ha citato Spears per carenze: ora il suo operato professionale sarà seguito e giudicato da un supervisore.