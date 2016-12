Usa,agente condannata per violenza

Una agente bianca veterana della polizia di Los Angeles è stata giudicata colpevole di aggressione, ma non di omicidio, per aver colpito nel 2012 più volte una donna afroamericana ammanettata che aveva appena arrestato, e che poi poco dopo è morta. La giuria che ha emesso il verdetto, 11 donne e un uomo, è rimasta per oltre due giorni in camera di consiglio. L'entità della pena sarà stabilita il 23 luglio.