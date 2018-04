Usa, agente colpisce per 10 volte con il taser un passeggero a bordo di un aereo

A Miami la polizia è dovuta intervenire sul volo 2446 dell'American Airlines usando per ben dieci volte il taser contro un passeggero. Una volta a bordo dell'aereo Jacob Garcia avrebbe cercato di aggredire una donna: il personale di bordo ha quindi richiesto l'intervento delle autorità. L'uomo, però, si è rifiutato di scendere e ha iniziato a porre resistenza: così gli agenti hanno dovuto usare il taser per cercare di tenerlo sotto controllo. Dopo dieci volte, la scossa elettrica ha sortito il suo effetto e così gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo per farlo scendere dall'aereo e, finalmente, arrestarlo.