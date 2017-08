Usa, aereo spia russo sorvola il Pentagono e altri edifici federali

Un aereo spia russo è stato visto solcare lo spazio aereo di Washington sorvolando il Pentagono e altri edifici federali. Lo riportano alcune fonti dell'amministrazione Usa, che parlano di un Tupolev Tu-154 utilizzato di solito per raccogliere informazioni di intelligence. Il velivolo ha attraversato il corridoio aereo che in base a un trattato può essere utilizzato per voli di osservazione non armati.