8 dicembre 2014 Usa, aereo precipita su una casa: sei morti, sterminata una famiglia Due le abitazion che hanno preso fuoco dopo lo schianto. Morta donna e due figli, marito e altro figlio salvi perché a scuola Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:18 - Un piccolo aereo è precipitato su una casa nella contea di Montgomery, nel Maryland, alla periferia di Washington. Nello schianto sono morti i tre passeggeri del velivolo e altre tre persone dentro una casa. Almeno due edifici hanno preso fuoco dopo lo schianto. Il velivolo si è schiantato a un miglio di distanza dall'aeroporto della contea.

I vigili del fuoco hanno trovato tra le macerie i corpi di una donna e dei suoi due figli che al momento dell'incidente si trovavano in casa. Salvi invece il marito e l'altro figlio che era a scuola.



In base a una prima dinamica dell'incidente, il pilota del piccolo aereo, che già nel 2010 si schiantò su una casa nella stessa zona, stava cercando di atterrare all'aeroporto della contea, a 20 miglia da Washington, quando ha perso il controllo finendo su un'abitazione. Dentro c'erano una donna, un neonato di appena sei settimane e un altro bambino di tre anni. I corpi delle tre vittime a bordo dell'aereo sono stati subito identificati mentre i Vigili del fuoco hanno impiegate diverse ore per ritrovare i cadaveri della donna e dei due figli, scoperti al secondo piano della casa. Al momento le identità non sono state rese note.



Residenti della zona, abituati al sorvolo degli aerei considerando che l'aeroporto è molto vicino, hanno raccontato di aver sentito il rumore del jet che perdeva quota e poi lo schianto. "Ho sentito il rumore del motore che stava perdendo colpi e poi, boom, lo schianto seguito da altre esplosioni. I vicini di casa hanno pensato all'inizio che fossero scoppiate le tubature del gas", ha detto alla tv locale Jocelyn Brown, che abita in zona. "Poi sono uscita di casa e ho visto i detriti", ha aggiunto. L'aereo ha causato l'esplosione e l'incendio in una casa, danneggiato una seconda casa, mentre la fusoliera e altri detriti sono stati trovati nel cortile di una terza casa. Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta e sul posto sono impiegati gli investigatori della National Transportation Safety Board.