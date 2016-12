Usa, aereo contro edificio:un morto

Un piccolo aereo si è schiantato su un edificio commerciale nel centro di Anchorage, in Alaska, provocando almeno una vittima. Lo riferiscono fonti ufficiali dei vigili del fuoco, precisando che non vi sono feriti nella struttura. Non è noto quante persone si trovassero a bordo al momento dell'incidente. Il velivolo ha urtato l'angolo di un palazzo per poi schiantarsi nella parte inferiore di un adiacente centro commerciale, provocando un incendio.