Usa: acqua al piombo in Michigan

Il presidente Usa Barack Obama ha dichiarato lo stato d'emergenza in Michigan per affrontare la contaminazione da piombo dell'acqua potabile a Flint, dove 100mila cittadini sono costretti ad usare l'acqua in bottiglia per bere, cucinare e lavarsi. Il capo della Casa Bianca ha chiesto di coordinare tutti gli sforzi per "ridurre le difficoltà e le sofferenze" dei residenti, fornendo acqua, filtri ed altro materiale necessario, almeno per 90 giorni.