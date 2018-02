Usa, accusato di violenza domestica: si dimette consigliere di Trump

Rob Porter, uno dei consiglieri più vicini al presidente Trump, si è dimesso in seguito alle accuse di violenze domestiche da parte delle sue due ex mogli. Porter, che ricopre il ruolo di segretario dello staff, è la persona responsabile dell'afflusso di documenti che arrivano sulla scrivania del presidente, tra cui gli ordini esecutivi. In un comunicato Porter ha negato le accuse definendole false.