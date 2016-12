Usa, accusato di tentato omicidio il 28enne arrestato per le bombe

Ahmad Khan Rahami, il 28enne arrestato per le bombe piazzate a New York e in New Jersey, è stato formalmente accusato di tentato omicidio. Per ora è comunque ancora in ospedale dopo essere rimasto ferito nella sparatoria con i poliziotti che l'hanno arrestato. Non sono invece state ancora formalmente presentate le accuse a livello federale relative alle esplosioni. Stando ad alcune fonti, Rahami non sta collaborando con gli inquirenti.