Usa, accordo sulla "Trump University": risarcimenti per 25 milioni

Si chiude la causa sulla Trump University con un accordo raggiunto tra le parti che prevede risarcimenti per 25 milioni di dollari . Lo riferiscono i media statunitensi. Si tratta di tre cause legali: le vittime sostengono di essere state ingannate dalla Trump University dalla quale avrebbero dovuto apprendere i segreti del magnate nel campo del settore immobiliare pagando rette fino a 35mila dollari .

In particolare si tratta di due class action in California e un caso portato avanti dal procuratore generale di New York Eric Schneiderman. L'accordo raggiunto non richiede che Donald Trump si dichiari colpevole.