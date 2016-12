Usa: accoltellato l'eroe dell'attentato terroristico al treno Thalys in Francia

Spencer Stone, uno dei tre eroi americani che il 21 agosto hanno sventato un attentato terroristico sul treno Thalys Amsterdam-Parigi , è stato accoltellato a Sacramento, in California. Lo rende noto il network Nbc. Le condizioni del 25enne aviere sono stabili. Gli investigatori escludono chi si sia trattato di un atto terroristico o di una rappresaglia per l' episodio avvenuto in Francia .

Spencer Stone è stato aggredito mercoledì notte. La polizia di Sacramento ritiene che la causa sia stata una lite nata fuori da un locale e poi degenerata in rissa: si cercano due persone. Il 25enne era in compagnia di alcuni amici. La Cbs sottolinea che il ragazzo è vivo per miracolo dopo essere stato "ripetutamente colpito al petto con un coltello". L'Air Force invece afferma di non avere ancora dettagli sull'accaduto.



Ad agosto Stone era sul treno Amsterdam-Parigi quando un cittadino del Marocco aprì improvvisamente il fuoco. L'aviere e altri due cittadini americani bloccarono l'attentatore evitando quella che poteva essere una tragedia. Spencer Stone, nella colluttazione con il terrorista, rimase ferito e fu sottoposto a un intervento chirurgico per riattaccargli una parte della mano sinistra. I tre americani "eroi" ricevettero dal presidente francese, Francois Hollande, la medaglia al valore.