Usa, accoltella due persone in un campus nel New Jersey: arrestato

Un uomo ha accoltellato due persone in un campus universitario in New Jersey, prima di essere catturato e arrestato dalla polizia. E' successo alla Rutgers Business School di New Brunswick, a circa 60 chilometri da New York. Al momento non si conoscono né il movente, né le identità delle persone coinvolte. "Il sospetto è in stato di fermo", ha reso noto l'università, annunciando la fine dell'emergenza. Anche l'aggressore è rimasto ferito.