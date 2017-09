Usa, abbandonata in strada appena nata: dopo 49 anni incontra l'uomo che l'ha salvata

Era una fredda mattina d'inverno quando Bob Halstead incontrò per la prima volta Susan Akie-Mote . Sedicenne lui, neonata lei. Il ragazzo stava andando a scuola, aveva perso l'autobus ed era stato costretto a percorrere la strada a piedi. Quel giorno, però, nel suo istituto a Waterburyk , nel Connecticut , non arrivò mai. Nel tragitto si accorse, infatti, di una cappelliera blu abbandonata, al cui interno c’era una bimba con il cordone ombelicale ancora attaccato. Dopo 49 anni i due si sono incontrati nuovamente .

La storia - Con l’aiuto di sua mamma Marie, Bob coprì la neonata con un maglione e la portò in ospedale. Era il 1° novembre 1968. L’ultimo giorno in cui si videro. La bimba venne poi adottata. Ma mai dimenticò quell’uomo che le salvò la vita. Ora Susan ha 49 anni, è un’infermiera, nonché mamma di tre figli. Grazie a Facebook è riuscita a mettersi in contatto con Bob che, incredulo, ha accolto il messaggio con gioia.



L’incontro - Il loro incontro è stato ripreso da News 12 Long Island. “Non riesco a credere che sto per incontrare Bob”, ha dichiarato Susan prima che lui arrivasse. Poi l’abbraccio. E le lacrime. “Sono contento di averti trovata”, le ha detto l'uomo. I due sono anche andati a trovare Marie, che ora ha 93 anni. Una favola a lieto fine...