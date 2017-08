Usa, abbandona figlio in un parcheggio poi si schianta in auto: arrestato

Le telecamere della videosorveglianza di un centro commerciale a Suisun City, in California, hanno ripreso l'abbandono di un neonato di appena due settimane. Le immagini mostrano il padre, un 18enne, lasciare al fianco della propria auto il seggiolino con sopra il bambino. Poco dopo, il genitore è rimasto coinvolto in un'incidente d'auto nel tentativo di fuggire. Il giovane è stato arrestato con diverse accuse, tra cui quella di possesso di droga; sul veicolo infatti è stata trovata della cocaina. Il piccolo è stato salvato dai negozianti della zona e trasportato in ospedale a Oakland, riportano i media locali.