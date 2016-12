Usa, a Washington dimostranti in piazza contro corruzione: 85 arresti

Ancora arresti tra i dimostranti in una protesta a Capitol Hill a Washington, dove a sede il Congresso degli Stati Uniti. Dopo le 430 persone fermate lunedì, altre 85 sono state arrestate per "protesta illegale" mentre manifestavano pacificamente davanti con striscioni e cartelli ''per chiedere al Congresso di agire subito per far cessare la corruzione del denaro nella nostra politica e per garantire elezioni libere e imparziali''.