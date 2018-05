Usa, a Portland travolge con l'auto tre pedoni: arrestato

La polizia di Portland, in Oregon, ha arrestato un automobilista sospettato di aver travolto tre pedoni, tre donne, nei pressi della Portland State University. Non è ancora chiaro il movente del gesto. L'arresto è scattato dopo una chiamata al numero di emergenza che segnalava una auto blu la cui descrizione coincideva con quella lanciata contro i pedoni. Due delle tre donne coinvolte nell'episodio sono rimaste ferite in maniera grave.