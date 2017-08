Usa a Israele e Giordania: ridurre tensioni su Spianata Moschee

Gli Stati Uniti si sono detti "molto preoccupati per le tensioni" alla Spianata delle Moschee di Gerusalemme, e hanno invitato Israele e la Giordania a "sforzi in buona fede per ridurre le tensioni e trovare una soluzione che assicuri la sicurezza pubblica e del sito mantenendo lo status quo". Lo afferma la Casa Bianca, sottolineando che gli Usa continueranno a monitorare da vicino gli sviluppi.