Usa, a due anni prende una pistola e uccide la madre per errore

14:54 - Tragedia nella cittadina di Hayden, nello stato americano dell'Idaho. Un bimbo di due anni ha sparato e ucciso per sbaglio la madre, 29 anni. In base alle prime informazioni, mamma e figlio erano in un negozio di Wal Mart quando il piccolo ha afferrato, non si sa come, l'arma da fuoco che era nella borsa della giovane e ha aperto il fuoco. Pare che la vittima avesse un porto d'armi regolare.

Oltre al figlio, la donna aveva con sè altri bambini, ma non è chiaro in quali rapporti siano. L'incidente è avvenuto nel reparto di elettronica del Wal Mart ed è stato ripreso da una telecamera a circuito chiuso che ha poi aiutato gli investigatori a determinare la dinamica della tragedia. Il negozio è stato chiuso ed evacuato subito dopo la sparatoria. L'identità della donna non è stata resa nota.