Usa a corto di top gun, Trump ne richiama in servizio un migliaio

Gli Usa sono a corto di top gun, per questo il presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che autorizza il Pentagono a richiamare in servizio sino a mille piloti in pensione per un massimo di tre anni. Lo rende noto Gary Rosso, portavoce del dipartimento della Difesa. In base alla legge vigente, l'aviazione militare può richiamare in servizio solo fino a 25 piloti ma la carenza ammonta a 1.500 top gun.