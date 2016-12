Usa, a Baltimora poliziotto ferisce 13enne: aveva una pistola finta

A Baltimora un poliziotto ha aperto il fuoco contro un 13enne in possesso di una pistola poi risultata finta. Il ragazzo, che è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita, al richiamo degli agenti, si era rifiutato di abbandonare l'arma giocattolo. L'episodio ha avuto luogo nell'ovest della città, la stessa zona dove esplosero proteste e scontri lo scorso anno dopo la morte del giovane afroamericano Freddie Gray mentre era in stato di arresto.