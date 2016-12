Usa, a 4 anni esce nottetempo di casa, prende il bus e cerca un frullato

12:41 - Incredibile storia dalla città di Philadelphia, Stati Uniti. Una bambina di appena 4 anni è uscita indisturbata da casa, nel bel mezzo della notte, senza che i suoi genitori si accorgessero di nulla. Il motivo che ha spinto Annabelle, questo il suo nome della piccola, è presto spiegato: una insopprimibile voglia di uno Slushie, un tipo di frullato.

Usa, bimba di 4 anni prende bus di notte di Francesco Mombelli

Si è vestita per benino, ha aperto la porta e ha preso l'autobus decisa a tutto per il suo snack notturno. Potete immaginare la meraviglia e l'apprensione che ha assalito Harlen Jenifer, l'autista della navetta quando le telecamere del mezzo hanno ripreso Annabelle, gambe a penzoloni completamente inzuppata di pioggia che canticchiava in un angolo. "Tutto quelo che voglio è uno slushie", andava ripetendo la bambina.



Tutto è bene quello che finisce bene. Un grande spavento, Ananbelle è stata soccorsa e portata subito dalla polizia locale in un pronto soccorso dove ha incontrato i suoi genitori che non si erano proprio accorti di quanto successo. Resta il dubbio, non sulle motivazioni quelle sono insondabili e riguardano il mondo fantastico dei bimbi, ma se Annabelle alla fine abbia esaudito il suo desiderio.