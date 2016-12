Usa, a 3 anni si spara con la pistola della babysitter e muore

L'arma finita accidentalmente nelle mani di Manal non era di proprietà del genitore, ma della sua babysitter. La giovane, che aiuta anche in negozio, avrebbe dichiarato di tenere lì la pistola per motivi di sicurezza, in un posto che riteneva difficilmente raggiungibile dal bambino. Nella Carolina del Nord è illegale lasciare un'arma da fuoco non custodita in presenza di minori.