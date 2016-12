Usa, a 106 anni balla con Obama

Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama e sua moglie Michelle hanno ricevuto alla Casa Bianca, l'afroamericana Virginia McLaurin. La donna di 106 anni è stata ospite d'onore in occasione delle celebrazioni per il "Black month". Nel video postato sui social dallo staff della Casa bianca si vede l'arzilla signora McLaurin danzare con la coppia presidenziale e alla domanda "Qual è il segreto per ballare così alla sua eta" ha risposto: "Muoversi".