Usa, a 10 anni realizza un dispositivo per salvare i bimbi "dimenticati" in auto

Bishop Curry Junior è un bambino texano di solo 10 anni che ha inventato un dispositivo per salvare la vita dei piccoli "dimenticati" in auto. La soluzione pensata dal ragazzino, studente di quinta elementare, consiste in un piccolo congegno rosa, ribattezzato Oasis, dotato di un sensore in grado di riconoscere i bruschi innalzamenti di temperatura. In quel caso il marchingegno inizia a soffiare aria fresca e contemporaneamente invia un segnale di pericolo alle autorità e ai genitori.