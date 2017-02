Usa, 750 arresti durante il Super Bowl per prostituzione

Ondata di arresti record in concomitanza del recente Super Bowl. La polizia americana, infatti, ha arrestato almeno 750 persone implicate in giri di prostituzione e nel cosiddetto "sex trafficking", dimostrando così che l'evento sportivo più atteso della stagione è un vero e proprio volano per il sesso a pagamento. In tutto sono stati 29 i protettori finiti in cella e altre 723 le persone arrestate in 15 Stati per aver pagato prestazioni sessuali.