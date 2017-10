Usa, 3,5 mln adulti in più senza assicurazione sanitaria

Il numero di adulti americani senza assicurazione sanitaria è salito di quasi 3,5 milioni nel 2017, e continuerà a crescere se il Congresso non agirà per stabilizzare il mercato delle polizze. Lo afferma l'indagine Gallup-Sharecare Well Being Index, che ha rivelato come il tasso di non assicurati tra gli adulti è stato pari al 12,3% nel terzo trimestre, con un incremento di 1,4 punti percentuali rispetto all'ultimo quarto dello scorso anno.