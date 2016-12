Usa, 24enne muore incastrata nella criocamera: chiusa per 10 ore a -150 gradi

E' morta dopo essere rimasta incastrata nella criocamera di un salone di bellezza. La tragedia in Nevada, negli Stati Uniti, dove Chelsea Ake, 24 anni appena, ha perso la vita, pare, perché non ha potuto uscire dalla cabina, dove le temperature scendono a 150 gradi sotto lo zero. Un ambiente nel quale non è possibile resistere per più di tre minuti. Lei ci sarebbe rimasta per dieci ore.