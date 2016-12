Usa 2016, Wsj: "Hacker russi pronti a influenzare elezioni in Ue"

Gli sforzi della Russia di destabilizzare il voto in America attraverso l'azione di hacker, proseguirà il prossimo anno e nel 2018 in Europa. Lo scrive il Wall Street Journal, citando fonti dell'amministrazione Obama. L'obiettivo di Mosca, secondo quanto riportato, sarebbe quello di influenzare l'esito di importanti elezioni in programma nel Vecchio Continente, dalla Francia alla Germania.