Usa 2016, Wikileaks diffonde altro materiale su democratici

Dopo la diffusione di circa 20mila email rubate dai pc del partito democratico americano, in cui in cui si discute su come danneggiare Bernie Sanders, Wikileaks divulga altri 29 messaggi telefonici. Un interlocutore, riferendosi al senatore del Vermont, dice che "non è democratico. Per favore, fermatelo". Un altro si lamenta per il ruolo dato a un sostenitore di Sanders, Cornel West, in passato molto critico verso Barack Obama.