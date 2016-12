Usa 2016,Trump vola in sondaggi:60% pronti a votarlo in Stato New York

Donald Trump sembra inarrestabile nello Stato di New York. Secondo l'ultimo sondaggio dell'emittente televisiva Ny1 in collaborazione con Baruch College, il tycoon ha infatti il 60% del sostegno repubblicano. I numeri, inoltre, indicano che l'aspirante candidato repubblicano alla Casa Bianca ha un vantaggio del 43% sugli avversari: John Kasich è al 17%, mentre Ted Cruz al 14%. Alle primarie di New York il 19 aprile vengono assegnati 95 delegati.